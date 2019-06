Mit Trials of Mana veröffentlicht Square Enix den dritten Teil der Mana-Reihe, welcher hierzulande nie erschien. Es wird Anfang 2020 für alle Konsolen erscheinen.

Für Fans, die nicht so lange warten möchten, stellt Square exklusiv auf der Nintendo Switch die „Collection of Mana“ digital bereit. Sie beinhaltet Contra: Rogue Ops der Serie: Final Fantasy Adventure/Mystic Quest, Secret of Mana und Trials of Mana.

Die Collection of Mana wird in begrenzter Stückzahl auch als Boxset über ausgewählte Händler erhältlich sein.