Touhou Kobuto V: Burst Battle jetzt erhältlich

„Brave New World“, die zweite Episode von „Life is strange: Before the storm“, erscheint am 19.Oktober für Playstation 4, Xbox One und PC. Die PC Version wird über Steam erhältlich sein.

„Brave New World“ ist der zweite Teil der dreiteiligen Serie. Der erste Teil, „Awake“, erschien am 31.August dieses Jahres. Am 19.Oktober wird die Geschichte rund um Cloe Price und Rachel Amber fortgesetzt.