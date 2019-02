Publisher Ubisoft kündigte heute die Open Beta zum kommenden Tom Clancy’s The Division 2 an. Die Open Beta startet am 1. März und endet am 4. März und ist auf PlayStation 4, Xbox One und Windows PC verfügbar.

The Division 2 wird von Massive Entertainment gemeinsam von sieben anderen Ubisoft-Studios entwickelt und soll laut dem Hersteller die nächste Stufe im Open-World-Online-Shooter-Rollenspiel-Genre (was für ein Wort) darstellen. Der Titel beginnt sieben Monate nachdem ein tödliches Virus in New York City ausgebrochen ist. Dabei wird man in ein kollabierendes Washington D.C. versetzt, welches originalgetreu nachgebildet wurde.

Mit dem Virus kamen Stürme, Überschwemmungen und Chaos. Als Veteran im Spiel ist man die letzte Hoffnung im Kampf gegen den totalen Zusammenbruch der Gesellschaft, da feindliche Fraktionen um die Kontrolle über die Stadt kämpfen. Sollte die Hauptstadt der USA fallen, dann fällt die gesamte Nation.

The Division 2 erscheint am 15. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC. Weitere Informationen zur Beta verspricht Ubisoft auf ihrer The Division-Homepage.