Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Operation Chimera – Testserver wurden gestartet

Criterion Games, ein Studio von Electronic Arts Inc., kündigt Burnout Paradise Remastered für PlayStation 4 und Xbox One an.

Das Spiel wird ab dem 16. März 2018 erhältlich sein und lädt Spieler erneut dazu ein, die Auto-Anarchie auszurufen und für Chaos auf den Straßen zu sorgen. In die Welt von Paradise City zurückversetzt, toben Fans sich auf dem ultimativen Open World-Spielplatz aus – von hektischen Innenstadt-Straßen bis hin zu wilden Gebirgsstrecken. Spieler legen waghalsige Stunts hin und verwandeln die Straße in einen Schauplatz der Zerstörung, in einem der fesselndsten Arcade-Rennspiele aller Zeiten.

Bereits vor zwei Monaten gab es das Gerücht, dass der Titel Burnout Paradise Remastered genau an diesem Tag erscheinen wird. Schuld für den Leak war das brasilanische Rating-Board.

„Wenn die Leute an Criterion Games denken, fällt ihnen häufig das Burnout-Franchise ein – und das nicht ohne Grund. Was wir vor 10 Jahren ins Leben gerufen haben, ist heute noch genauso spaßig und einzigartig wie damals”, sagt Matt Webster, General Manager bei Criterion Games. „Burnout Paradise ist ein Open-World-Arcade-Rennspiel, bei dem die Spieler gemeinsam mit ihren Freunden den Nervenkitzel des Rennsports in einer freien Form erleben können, die sowohl nahtlos als auch immersiv ist. Außerdem ist Criterions berühmte Geschwindigkeit und Zerstörung mit waghalsigen Stunts und spektakulären Unfällen mit von der Partie. Mit der Veröffentlichung dieses Remasters teilen wir diese wilde Fahrt und den innovativen Online-Fahrspaß mit einer brandneuen Spielergeneration”.

Burnout Paradise Remastered beinhaltet die originale Grundversion und acht Add-On-Packs aus dem Year of Paradise, einschließlich einer Erweiterung der befahrbaren Welt mit Big Surf Island. Das Spiel bringt eine Reihe technischer Verbesserungen mit sich, die für eine bessere Grafikqualität mit hochauflösenden Texturen sorgen, mit der die Spieler Paradise City auf der PlayStation 4 Pro und Xbox One X in atemberaubenden 4K und 60 FPS genießen können.