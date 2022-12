TMNT: The Cowabunga Collection – Online-Multiplayer ist da!

Erstes Update für KONAMIs Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection fügt Online-Multiplayer für TMNT IV: Turtles in Time hinzu

Konami Digital Entertainment B.V. verkündete heute das erste große Update für die Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Der erste große Patch bringt neue Gameplay-Verbesserungen, die das Spielerlebnis der 13 TMNT-Klassiker aufpeppen. Die von vielen Spielern geforderten Änderungen zur Verbesserung der Online-Modi wurden in diesen Patch aufgenommen. In diesem Patch sind Online-Multiplayer-Funktionen für Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo) enthalten, die in einem zukünftigen Update auch zu Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES) hinzugefügt werden.

Strategie-Guide bekommt ebenfalls neue Tipps & Tricks

Darüber hinaus wurden neue Tipps und Tricks zu den Strategie-Guides hinzugefügt, die den Spielern helfen, ihren Gegnern in beiden Tournament Fighters-Spielen einen Vorteil zu verschaffen und Meister Splinter stolz zu machen. Es wurden zusätzlich anpassbare Tastenbelegungen, zusätzliche Bildschirmfilter für alle GameBoy-Spiele und weitere Quality-of-Life-Verbesserungen hinzugefügt.

Hier seht ihr noch alle durchgeführten Updates mit dem Patch.

Die vollen Patch Notes

Neu hinzugefügt:

Das Home-Menü-Icon wurde der Box-Art nachempfunden (Switch)

PS4-Arcade-Controller wird jetzt unterstützt. PS4-Joystick-Unterstützung implementiert (PS5)

Xbox-Arcade-Stick wird jetzt unterstützt. Xbox-Joystick-Unterstützung wurde implementiert (XB1/XSX)

Beim Erstellen einer Online-Lobby kann der Spieler nun die Lobbygröße für die beiden Arcade-Spiele festlegen. Der Host kann sie auf 2, 3 oder 4 Spieler begrenzen

Bei der Erstellung einer Online-Lobby kann der Spieler den Frame Delay auf „Automatisch“ einstellen. Wenn das eingestellt ist, passt sich die Eingabeverzögerung an die Anzahl der Spieler an.

Eine Verbesserung wurde zu SNES und Super Famicom TMNT: Tournament Fighters hinzugefügt. Ultimative Angriffe können nun im Story-Modus EIN / AUS gestellt werden.

Eine neue Verbesserung für Super Famicom TMNT: Tournament Fighters. Der „Gruppenmodus“ kann jetzt ein- und ausgeschaltet werden (Nur in der japanischen Version verfügbar.)

Eine neue Verbesserung für Arcade US / JP Teenage Mutant Ninja Turtles wurde hinzugefügt. Die Anzahl der Leben pro Münze kann von 1-5 eingestellt werden.

Eine neue Verbesserung für Arcade US Turtles in Time. Die Anzahl der Leben pro Münze kann von 1-8 eingestellt werden.

Eine neue Verbesserung für Arcade US / JP Teenage Mutant Ninja Turtles. Der Schwierigkeitsgrad kann eingestellt werden.

Eine neue Verbesserung für US Turtles in Time. Schwierigkeitsgrad kann eingestellt werden.

Eine neue Verbesserung für Arcade US Turtles in Time. Der Game Loop kann jetzt AN / AUS geschaltet werden. Ist es eingeschaltet, beginnt das Spiel nach dem Abspann von vorne.

Eine neue Tastenfunktion wurde zu “Arcade US / JP TMNT“, „Arcade US Turtles in Time“, „SNES / Super Famicom Turtles in Time“ und „Genesis / MegaDrive Hyperstone Heist“ hinzugefügt. Spieler können jetzt eine Taste für Spezialangriffe belegen. Diese Taste drückt „Angriff“ und „Sprung“ zusammen, um so Spezialangriffe zu erleichtern.

Eine neue Farbverbesserung wurde zu allen GameBoy-Spielen hinzugefügt. GBC-Modus EIN / AUS hinzugefügt. Eine neue “Farbpalette”-Option wurde dem Pausenmenü für alle GameBoy-Spiele hinzugefügt. Zusätzlich zu anderen Filtern können die Spieler zwischen vier Farbpaletten wählen: 1. Schwarz-weiß, 2. GameBoy grün, 3. GameBoy Pocket grün, 4. GameBoy hellblau.

Audio für verschiedene Spiele und das Hauptmenü angepasst.

Zusätzliche Seiten für NES Tournament Fighters und GEN Tournament Fighters zum Strategie-Guide hinzugefügt.

Zusätzliche Seite für GEN Tournament Fighters und GEN Hyperstone Heist zum Strategie-Guide hinzugefügt.

Visuelle Einstellungen werden pro Spiel gespeichert.

Behobene Fehler: