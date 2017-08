Games Playstation Xbox Titanfall 2 wird sich mit Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare zum Release „herumschlagen“ 11/05/2016 @ 08:05

Wie Publisher Electronic Arts veröffentlichte wird sich die Fortsetzung des ehemaligen Xbox One-Exklusivtitels, Titanfall 2 (PC, Playstation 4, Xbox One), mit „Größen“ wie Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare zum Release „herumschlagen“ dürfen.

Immerhin erscheint Titanfall 2 im dritten Quartal 2016, also in jenem Zeitraum wo auch die beiden anderen Shooter auf den Markt kommen. Battlefield 1 wird am 21. Oktober erscheinen und Call of Duty: Infinite Warfare samt Modern Warfare Remastered folgt zwei Wochen später am 4. November. Ungenau ist daher wann man Titanfall 2 da rein quetschen möchte. Entgültig dürfte damit sein, dass für (fast) alle Shooter-Fans etwas dabei sein wird!

Electronic Arts überrascht wenig mit seinen 2016-Releasekalender: Im zweiten Quartal folgen FIFA 17 (PC und Konsolen), sowie Madden 17 und NHL 17, beide Titel nur für die Konsolen. Im dritten Quartal, wie angesprochen, Battlefield 1 und Titanfall 2 (beide PC und Konsolen). Und im vierten Quartal NBA LIVE für Konsolen und Mass Effect: Andromeda für PC und Konsolen.

