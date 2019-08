Share on Facebook

Forza Motorsport 6 ist zwar nicht mehr das neueste Spiel der Serie, aber es ist immer noch eines der besten Rennspiele aller Zeiten. Es sieht jedoch so aus, als hätten Spieler, die es verpasst haben, nur noch eine begrenzte Zeit, es abzuholen, da Microsoft den Titel Forza Motorsport 6 am 15. September vom Xbox-Marktplatz löschen wird.

In einem neuen Beitrag zur Forza-Woche im Rückblick auf der offiziellen Website der Serie heißt es, dass Forza Motorsport 6 an diesem Datum den Status „End of Life“ erhält. Damit stehen das Spiel und sein DLC nicht mehr zum Kauf zur Verfügung. Spieler, die das Spiel und seinen DLC haben, können es dennoch weiterspielen.

Natürlich sind Forza-Fans damit wahrscheinlich bereits vertraut. Seit dem Umstieg auf die Xbox One und die digitale Distribution erreichen alle Forza-Spiele nach einem bestimmten Zeitpunkt den Status „End of Life“. Dies wirft die Frage auf, warum Forza Horizon 6 von der Liste gestrichen wurde. Der wahrscheinlichste Grund hat wahrscheinlich mit der gesamten Lizenzierung zu tun, die mit der Erstellung eines Spiels wie diesem verbunden ist. Einige der Lizenzvereinbarungen sind höchstwahrscheinlich an einzelne Spiele gebunden, und wenn diese auslaufen, wird das Spiel von der Liste gestrichen.

Für diejenigen, die das Spiel aufgreifen möchten, gibt es jedoch einige gute Neuigkeiten. Die Xbox Games With Gold-Version dieses Monats enthält Forza Motorsport 6. Damit können Xbox Live Gold-Mitglieder das Spiel nicht nur kostenlos herunterladen, sondern auch den DLC-Gesamt-Preis des Spiels von ursprünglich 100 Euro auf 5 Euro senken. In Anbetracht der Tatsache, dass das Spiel über 450 Autos hat, einschließlich des atemberaubenden Ford GT-Superautos der zweiten Generation (ein Auto, das Ford bei der Enthüllung des Spiels enthüllt hat), auf 27 Strecken, ist dies ein erstaunlicher niedriger Wert für diejenigen, die interessiert sind.