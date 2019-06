Auch wenn es nicht so am Radar steht, aber Publisher THQ Nordic hat auf der diesjährigen E3 einige neue Titel vorzuweisen. Immerhin gab es bereits Gerüchte von Darksiders bis Destroy All Humans! zu Red Faction.

Und es sieht so aus, als würden wir bereits VOR der E3 in den Genuss der Enthüllung kommen. Immerhin gibt es drei neue Titel für die nächsten Tage, beginnend mit heute. Dazu setzte der Publisher einen mysteriösen Tweet ab, aber seht selbst:

Three games, three days. Because the best things come in threes. Stay tuned.

Game 1: June 5 | 4pm CET / 10am EST

Game 2: June 6 | 7pm CET / 2pm EST

Game 3: June 7 | 7pm CET / 2pm EST#THQNordic #PRE3 pic.twitter.com/wJLLqHQAm8

— THQNordic (@THQNordic) June 4, 2019