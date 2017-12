The Witcher 3: Wild Hunt – Xbox One X-Patch kommt bald!

Fans von The Witcher 3: Wild Hunt warten geduldig auf ein Xbox One X-Update für das Game und vor allem wie es mit all den Verbesserungen schlußendlich aussieht.

Bisher gab es noch keine Information darüber, ob diesses Update für die Xbox One X überhaupt kommen wird. Nun ist es endlich offiziell „Enhanced“ und das Update soll auch schon bald kommen.

In der Vergangenheit war es so, wenn ein Game den „Coming Soon“-Stempel für die Xbox One X-Verbesserungen bekommen hat, dieser auch schon innerhalb einer Woche erschienen ist. Das bedeutet: Das Update für The Witcher 3 kommt noch dieses Jahr!

Das Xbox One X-Update wird den Gamern höchstwahrscheinlich ermöglichen, den ruhmreichen Titel, in 4K-Auflösung zu zocken, sowie viele weitere visuelle Verbesserungen (Schatten, Auflösung, Texturen) erleben zu können.

