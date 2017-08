Filme&Serien The Walking Dead (TV-Serie): Die Rückkehr von Glenn! 3/08/2017 @ 06:29

Den Beginn der siebenten Staffel von the Walking Dead, also letztes Jahr, werden alle TWD-Fans noch in Erinnerung haben. Als Negan seine „Lucille“ geschwungen hat um Abraham und Serien-Liebling Glenn den Schädel eingeschlagen hat.

Als „Zombie“ kommt Glenn sicherlich NICHT zurück. Das Gehirn wurde ja beschädigt. Also bleiben nur mehr Flashbacks übrig. Diese soll der Rednek Daryl Dixon bekommen, wie der Darsteller Norman Reedus gegenüber Comicbook.com bestätigt hat.

Vielleicht taucht Glenn als „Erscheinung“ wieder auf, wenn Maggie ihr gemeinsames Kind zur Welt bringt. Man wird sehen.

Die Frage die ich mir stelle: Warum lasst man beliebete Charaktere sterben um sie dann (wahrscheinlich der Quote wegen oder als Fan-Service) wieder als Flashbacks oder Geister oder sonst was einzuführen? Immerhin sind wir ja nicht bei Game of Thrones, dass alle sterben müssen…

NEWSLETTER