The Walking Dead sorgte für ein herzerwärmendes Wiedersehen am Set der 10. Staffel. Während Rick Grimes immer noch mit der Familie in Verbindung stehen muss, die er in Alexandria zurücklassen musste, sind der Abraham- und die Judith-Darstellerin auf einem Foto von The Walking Dead wieder zusammen. Michael Cudlitz ist in Georgia Regisseur einer Episode der 10. Staffel, seiner zweiten Regiearbeit in der AMC-Serie, und wurde in einem Selfie mit Judith-Schauspielerin Cailey Fleming gesehen.

Das Foto von Cudlitz und Fleming wurde in den sozialen Medien geteilt, als The Walking Dead die Produktion seiner zehnten Staffel durchlief. Cudlitz ist an der Spitze von Episode 10×03. Er hatte während seiner Zeit bei The Walking Dead nicht mit Fleming zusammengearbeitet, da sein Abraham Ford-Charakter vor dem Zeitsprung getötet wurde, der Judith altern ließ und zu einer Neufassung des jungen Charakters führte.

Passenderweise scheint Cudlitz einen Cast- und Crew-Hut der 7. Staffel zu tragen, der auf Stacheldraht basiert und zu Negans Lucille-Schläger passt.

Negan rückt mehr ins Rampenlicht

The Walking Dead-Showrunnerin Angela Kang hat große Pläne für die 10. Staffel, insbesondere mit einigen der „neueren Charaktere“ wie Negan.

„Es gibt eine wirklich interessante Geschichte für Negan und wir werden mit unserer Version davon spielen, aber wir haben uns nur überlegt, wie Negan in unserer Welt aus dem Gefängnis entlassen wird und wie das ähnlich ist zu oder anders als in der Comic-Version? Also spielt das alles in seiner Geschichte eine Rolle. „

Schaut ihr die Serie überhaupt noch? Wir würden uns über einen Kommentar freuen, wie ihr die letzten Staffeln von The Walking Dead erlebt habt.

Quelle: Comicbook.com