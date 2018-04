Irgendwie ist das Interesse an „The Walking Dead“ in den USA weg. Zumindest wenn man sich die Quoten und Werten der The Walking Dead-Final-Episoden etwas genauer ansieht.

Das Finale der 8. Staffel letzten Sonntag ist ein Anzeichen dafür, dass es langsam aber sicher zu Ende geht mit der Zombie-Serie. Laut Variety hatte die Folge „Wrath“, das Finale der 8. Staffel, die niedrigsten Quoten seit Staffel Eins! Mit einer Nielsen-Bewertung von 3,4 für Erwachsene von 18-49 Jahren, was 7,9 Millionen Zuseher bedeutet. Damit hat die Staffel 8 auch die niedrigste Bewertung seit der dritten Staffel. Aber seh dir die Nielsen-Bewertungen für die Final-Episoden von The Walking Dead selbst an:

Staffel 1 (2011) – 3,0 Bewertung, 6 Millionen Zuschauer

Staffel 2 (2012) – 4.7 Bewertung, 9 Millionen Zuschauer

Staffel 3 (2013) – 6,4 Bewertung, 12,4 Millionen Zuschauer

Staffel 4 (2014) – 8,0 Bewertung, 15,7 Millionen Zuschauer

Staffel 5 (2015) – 8,2 Bewertung, 15,8 Millionen Zuschauer

Staffel 6 (2016) – 6,9 Bewertung, 14,2 Millionen Zuschauer

Staffel 7 (2017) – 5.4 Bewertung, 11,3 Millionen Zuschauer

Staffel 8 (2018) – 3,4 Bewertung, 7,9 Millionen Zuschauer

Trotz dieses Zuschauer-Schwundes ist The Walking Dead noch immer die am meist gesehene Drame-Serie im Abend-Programm. Für Staffel 9 übernimmt die Produzentin Angela Kang den Serien-Showrunner, der laut Scott Gimple-Aussage die Show in eine andere Richtung führen wird.

Kang ist keine Unbekannte. Immerhin ist sie seit Staffel 2 an Bord und kennt die Serie in- und auswendig.

Achtung – Spoiler!

Wenn Du es nicht wirklich willst, dann scrolle nicht weiter…

Für Staffel 9 gibt es einige Cliffhanger in der Final-Folge von Staffel 8. So schmieden Meggie, Daryl und Jesus Rachepläne, da Rick und Michonne Negan am Leben gelassen haben – um ihn in einer Zelle verroten zu lassen. Die „Vernunft“ hat gesiegt und der Kampf gegen die Saviors ist für Rick und seine Truppe, aufgrund eines Munitionstricks von Eugene, nochmal gut ausgegangen. Doch beim Kampf Rick gegen Negan hat man im Hintergrund eine riesige Herde an Untoten gesehen. Und da wäre noch dieser mysteriöse Helikopter über dem Schrotthaufen – Negan weiß davon…

