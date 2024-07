The Villainess is Adored by the Prince of the Neighbor Kingdom erscheint im Westen

Der japanische Entwickler OperaHouse hat auf ihrem Twitter-Account bekannt gegeben, dass ihr jüngstes Otome-Spiel The Villainess Adored by the Prince of the Neighbor Kingdom für die Nintendo Switch-Plattform in den Westen auf den Markt bringen werden.

Die The Villainess Adored by the Prince of the Neighbor Kingdom ist ein Spiel, das auf der erfolgreichen Light-Novel des Autor ぷにちゃん “Puni-chan” und Illustrator Naruse Akeno basiert.

Mit zusätzlicher Sprachausgabe erweckt das Spiel die spannenden Szenarien der Originalgeschichte zum Leben. Die Spieler können auch „Was wäre wenn…“-Szenarien und alternative Enden erforschen, indem sie andere Entscheidungen treffen als in der Originalgeschichte des Romans.

Nintendo Switch „The Villainess Is Adored by the Prince of the Neighbor Kingdom“ (English ver.)

Das Spiel baut auf der Geschichte, dem Konzept und den Charakteren der Light Novel und des Mangas auf. Es ist eine Isekai-Geschichte über eine Heldin, die erkennt, dass sie jetzt die Bösewichtin eines Otome-Spiels namens Ring of Lapis Lazuli ist, das sie gespielt hat. Anstatt ihr schlechtes Ende zu erleben, wird sie vom titelgebenden Prinzen des benachbarten Königreichs angesprochen und gerettet. Das Game ist mit rund 10 Stunden Spielzeit sehr kurz und hat auch nur einen datebaren Charakter. Spannend wird hier wohl auch der Preis werden, da Otome Games für die Switch mit diversen Bachelors meist 40 bis 50 Euro kostet.

Die japanische Version wurde am 24. März dieses Jahres zunächst digital im japanischen eShop veröffentlicht. Die Entwickler haben noch kein Releasedatum für die englische Version bekannt gegeben.