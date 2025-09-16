Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Pünktlich zum Kinostart am 25. August 2025 von THE TOXIC AVENGER starten wir ein tolles Gewinnspiel! Wir verlosen je 2 x 2 Kinogutscheine (nur gültig für österreichische Kinos) .

An der Verlosung dürfen alle Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren teilnehmen die in Österreich leben. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden, mit dem Betreff „THE TOXIC AVENGER Gewinnspiel“.

Worum geht es in THE TOXIC AVENGER?

Infolge eines katastrophalen Giftunfalls mit radioaktivem Müll verwandelt sich der zum Fußabtreter degradierte Hausmeister Winston Gooze (Peter Dinklage) in eine neue Art von Held: The Toxic Avenger. Als Rächer der Schutzlosen nimmt er den Kampf gegen Korruption und skrupellose Konzernbosse wie seinen einstigen Chef Bob Gardinger (Kevin Bacon) auf. In einer Welt, in der Gier grassiert, wird Gerechtigkeit am besten radioaktiv serviert!

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Wichtige Hinweise zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel endet am Donnerstag den 20. September 2025 um 23:59 Uhr. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen. Keine Barablöse. Bei versuchter Manipulation sieht sich die Redaktion dazu gezwungen Teilnehmende auszuschließen. Die Gewinner werden per Zufallsprinzip ermittelt und anschließend per E-Mail verständigt. Sollte sich ein Gewinner nicht innerhalb von 3 Tagen nach Benachrichtig zurückmelden, wird der Gewinn neu vergeben.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die DailyGame Redaktion in Zusammenarbeit mit Agentur DOHR.

