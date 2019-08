The Sojourn wird am 20. September im Epic Games Store für PC, für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Dies gaben Publisher Iceberg Interactive und Entwickler Shifting Tides bekannt.

The Sojourn ist ein zum Nachdenken anregendes Puzzlespiel aus der First-Person Perspektive, in dem du die parallelen Welten von Licht und Dunkelheit durchquerst, um Antworten auf die Natur der Realität zu finden. Eine klassische Geschichte über Licht und Dunkelheit.

Du bist in ein schönes, reines Land hineingeboren, aber alles ist nicht so, wie es scheint. Dunkelheit sickert durch jeden Spalt und bildet das Fundament der Welt, in der du lebst. Öffnen deine Augen für die Schatten der Welt, um die verborgene Wahrheit zu entdecken.

Fordere dich heraus und verliere dich darin.

Wage dich in die bezaubernde Welt von The Sojourn und begegne den Hindernissen des Lebens, indem du Dutzende einzigartiger Rätsel löst, die deine Wahrnehmung deiner eigenen Realität in Frage stellt. Erlebe die wunderschöne Umgebungen, während du in die vier Kapitel des Spiels eintauchst, die jeweils eine bestimmte Atmosphäre und einen bestimmten Stil haben.

Key Features