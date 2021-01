The Medium ist heute mit einem Launch Trailer auf dem Markt erschienen

The Medium - (C) Blobber Team

Das Bloober Team hat den Launch-Trailer für das psychologische Horrorspiel The Medium veröffentlicht, das heute für die Xbox Series und PC erschienen ist.

Entdecke ein dunkles Rätsel, das nur ein Medium lösen kann. Reise in ein verlassenes kommunistisches Resort und nutze deine einzigartigen psychischen Fähigkeiten, um seine zutiefst verstörenden Geheimnisse aufzudecken, Rätsel mit doppelter Realität zu lösen, Begegnungen mit finsteren Geistern zu überleben und gleichzeitig zwei Realitäten zu erkunden.

The Medium ist ein Third-Person Horrr Spiel, das ein patentiertes Dual-Reality-Gameplay und einen Original-Soundtrack bietet, der von Arkadiusz Reikowski und Akira Yamaoka gemeinsam komponiert wurde. Yamaoka ist ein legendärer japanischer Komponist, der vor allem für seine Arbeit an der Silent Hill-Reihe bekannt ist. Reikowski wurde für die Hollywood Music bei den Media Awards nominiert und arbeitete an Horrorspielen wie Blair Witch, Layers of Fear und Observer mit.

Die Geisterwelt in The Mediums ist ein dunkler Spiegel unserer Realität, ein düsterer und beunruhigender Ort, an dem sich unsere ungestraften Taten, bösen Triebe und abscheulichen Geheimnisse manifestieren und eine Form annehmen können. Diese Welt wurde unter der Inspiration von Zdzisław Beksinskis Gemälden erfunden und gestaltet. Der polnische dystopische Surrealist ist international für seinen unverwechselbaren und auffallend bedrohlichen Stil bekannt.

Mehr zu The Medium

Bloober Team und Nvidia haben vor einer weile eine Partnerschaft bekannt gegeben die dafür sorgt, dass das Game Raytracing verwenden kann. Dementsprechend war die Release Verschiebung vielleicht gar nicht mal so schlecht, so mussten wir uns zwar bisher mit Gameplay-Trailern zufrieden geben, aber gegebenenfalls wäre diese Partnerschaft dann gar nicht zustande gekommen.