The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III erscheint im März für PC

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III kommt am 23. März über Steam und GOG auf den PC, teilte der Publisher NIS America auf der PAX South 2020 mit. Die PC-Version wurde von Engine Software und PH3 Games portiert.

Benutzer, die die PC-Version vor dem 30. März erwerben, erhalten kostenlos herunterladbare Inhalte als Bonus. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III wurde erstmals am 28. September 2017 in Japan und am 22. Oktober 2019 in Nordamerika und Europa für PlayStation 4 veröffentlicht. Eine Switch-Version wird am 19. März 2020 in Japan und in diesem Frühjahr in Nordamerika und Europa erscheinen.

Den Test von uns zur PlayStation 4 Version findet ihr hier.

