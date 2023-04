Das PlayStation-Meisterwerk dass zur Serie wurde!

Die TV-Serie zu The Last of Us startet 2023. - (C) Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment

The Last of Us gilt für die PlayStation als eines der absoluten Meisterwerke der Videospiel-Geschichte. Es wurde von PC-Spielern weltweit sehnlichst erwartet, die seit März endlich auch das erste Spiel erhalten haben (mehr oder weniger, da es auf vielen Systemen unspielbar ist). Und nun ist auch eine Serien Adaption mit Bella Ramsey und Pedro Pascal erschienen, welche ebenso die Kritiker wie auch Fans begeistert.

Wir sprechen in dieser Episode über das Phänomen The Last of Us. Warum es beim TV-Publikum so gut ankommt und warum es die meisten Videospieler es lieben.

In dieser Folge plaudern unsere alten Herren mal über dieses Phänomen.

