The Last Jedi – Behind the Scenes – eben bei der D23 präsentiert

Dieses Wochenende findet in Anaheim die D23 Expo statt.

Alle zwei Jahre ladet der Mäusekonzern zu einer mehrtägigen Messe ein und ist mittlerweile bekannt dafür Ihre kommenden Blockbuster anzukündigen.

Zwar kein neuer Trailer aber ein „Behind the Scenes Video“ zum achten Teil der Weltall Saga wurde präsentiert und steht nun über Twitter auch „uns normal sterblichen“ zur Verfügung.

It’s a Wrap … 😉

Go behind the scenes of Star Wars: #TheLastJedi. In theaters December 15. pic.twitter.com/5hFtptIrmJ

— Star Wars (@starwars) July 15, 2017