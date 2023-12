The Finals: Alle Klassen im neuen Shooter erklärt

Der neue und kostenlose Multiplayer-Shooter The Finals vom Entwickler Embark Studios bietet den Spielern insgesamt drei verschiedene Klassen. In diesem Guide zeigen wir dir, welche sich davon am besten für deinen Spielstil eignet und dir hoffentlich einen Sieg erbringt.

Welche Klasse ist die beste in The Finals?

Hierauf gibt es leider keine wirklich richtige Antwort. Es gibt keine schlechte oder benachteiligte Klasse im Spiel, und in vielen Fällen hat dein Team eine von jeder Klasse in seinen Reihen, aber selten drei von der gleichen. Es ist wie bei allen schnellen Multiplayer-Shooter, bei dem die Gesamtleistung hauptsächlich vom Können des einzelnen Spielers abhängt. Das bedeutet, dass wir die Frage umformulieren müssen in “Welche Klasse ist für mich die beste in The Finals?”. Im Folgenden werden die Stärken und Schwächen jeder spielbaren Klasse im Spiel näher beschreiben.

Light-Klasse in The Finals

Die Klasse Light ist wahrscheinlich im Moment der absolute Favorit der Community. Sie zeichnet sich durch ein schnelles und agiles Gameplay mit hohem Schadensausstoß aus, und der Schwerpunkt liegt auf den Bewegungs- und Zielfähigkeiten des Spielers sowie seinem schnellen Denken und Handeln. Es ist eine Klasse mit hohem Risiko und hoher Belohnung. In der Regel schleicht die Light-Klasse in The Finals umher und benutzt Waffen wie SMG, Pistole mit Schalldämpfer, Scharfschützengewehr, Schrotflinte und leichte Nahkampfwaffen (Dolch, Schwert usw.).

Medium-Klasse

Die Klasse Medium ist genau das, wonach es klingt. Sie liegt auf halbem Weg zwischen Heavy und Light und übernimmt in The Finals die Rolle des Supporters. Wenn du gerne ein Kampfsanitäter bist, bist du bei dieser Klasse genau richtig aufgehoben. Du kannst der Light-Klasse aus der Patsche helfen oder deinen Teil dazu beitragen, dass Heavy eine unaufhaltsame Tötungsmaschine wird. Normalerweise wird die Klasse Medium seine Teamkameraden unterstützen und heilen und Waffen wie Sturmgewehre (AKM, FCAR), Schrotflinte, Revolver (357!), Granatwerfer oder sogar ein Schutzschild benutzen.

Heavy-Klasse

Die Klasse Heavy ist der Tank innerhalb des Spiels, welche auch eine Menge Schaden verursachen kann. Dies bedeutet, dass sie eine ganze Reihe von Treffern einstecken kann, bevor sie zu Boden geht. Somit hast du bei Heavy einen gewissen Spielraum, wenn es um die Reaktionszeit geht. Der Nachteil ist natürlich, die geringere Mobilität dieser Klasse in The Finals. Lassen dich davon aber bitte nicht entmutigen. Heavy verfügt über einen einsetzbaren einseitigen Schild, der feindlichen Schaden verhindert, aber Ihren Teamkameraden erlaubt, durch ihn hindurch zu schießen. In der Regel trägt der Heavy schwere Waffen wie Maschinengewehre, Flammenwerfer, Vorschlaghammer und Granatwerfer und verankert sich während der Kämpfe an Schlüsselpunkten und Zielen.

Fazit

Wenn wir gezwungen wären, die spielbaren Klassen in The Finals nach ihrer Stärke zu sortieren, wäre die beste vermutlich Light, gefolgt von Heavy, und Middle stünde am Ende. Du wirst verstehen, dass es schwer ist, eine Auswahl zwischen drei Kandidaten zu treffen, vor allem, wenn jede Klasse ihren Zweck erfüllt, Spaß macht und anständig ausbalanciert ist. Die mittlere Klasse mag für uns ganz unten auf der Liste stehen, aber für jemand anderen ist sie es vielleicht nicht, und es gibt Teamzusammenstellungen, die die leichte Klasse ganz weglassen und ein Duplikat der mittleren oder schweren Klasse spielen. Letztendlich kommt es darauf an, was die Spieler spielen wollen.