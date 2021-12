The Batman: Neuer extended Trailer mit Catwoman!

Robert Pattinson in The Batman © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Als Robert Pattinson als neuer Batman angekündigt wurde, ging ein großes Raunen und ein gewaltiger Shitstorm durch die Fangemeinde. “Wir wollen keinen glitzernden Batman!” hieß es. Auch ich war einer dieser Menschen, der einfach die Rolle des glitzer Vampirs Edward nur schwer von dem Schauspieler abschütteln konnte. Jetzt wird aber langsam klar was uns bevorsteht. Mit jedem neuen Trailer zeigt The Batman nicht nur pure Action sondern nun auch noch Catwoman.

The Batman: Catwoman im Trailer

Wir wissen anhand der Story aus den Trailern, dass sein Haupt Antagonist in diesem Film der Riddler sein wird. Die vielen Rätsel, die Reime, die Fragezeichen. Es wird sich primär darum drehen ihm das Handwerk zu legen. Wir haben aber auch ganz kurze Snippets zu sehen bekommen von Colin Farrell als Oswald Cobblepott, der Pinguin. Für dessen Figur sogar bereits eine Spinoff Serie in Planung sein soll. Was aus meiner Sicht nie an den Pinguin aus der Serie Gotham heranreichen kann. Dieser war nämlich Gold wert.

Aber in diesem neuen extended Trailer sehen wir nicht nur The Batman sondern auch Catwoman an seiner Seite kämpfen. Diese will they won´t they Beziehung zwischen Bruce Wayne und Selina Kyle ist bereits in einem der ersten Batman Filme, in Nolans The Dark Knight Rises und auch der Gotham TV Serie Thema gewesen. In The Batman werden “The Bat and The Cat” wohl wieder Seite an Seite ins Gefecht ziehen und auch ihre Beziehung wird Thema.

Abseits dieser nun etwas genaueren Enthüllung sieht man einen Trailer der so geballt ist mit Action und purer Düsternis. Es scheint wirklich als hätte ich mich nicht nur in Robert Pattinson getäuscht, sondern als könnte dieser Film sich unter die drei besten Batman Filme aller Zeiten reihen. Ich bin auf jeden Fall mehr und mehr gespannt auf das Endergebnis.