Telltale kündigt The Walking Dead: The Final Season für 2018 an

Immer noch nicht gebissen! – Telltale hat heute die finale Season (Arbeitstitel) für ihr mehr als erfolgreiches Story-Telling-Game zu The Walking Dead angekündigt. Bisweilen wurden keine Details zur Handlung verlautbart, einzig die Erlebnisse von Clementine nach ihren Erfahrungen in „The New Frontier“ werden fortgeführt.

Telltale bestätigte, dass die vierte und (angeblich) letzte Saison auf Clementine als Lead-Protagonistin fokussieren wird, so dass die Spieler in die Schuhe des „Fan-Lieblingscharakters“ zurücktreten können.

The Walking Dead: The Final Season wird im Jahr 2018 für Playstation 4, Xbox One, PC (Win / Mac), iOs und Android erscheinen. Ob eine Nintendo Switch-Version auch kommen wird ist fraglich, da sie erstmal nicht mitangekündigt wurde.

