Teamarbeit lässt die Träume wahr werden! Die fünf besten Co-Op Spiele für 2025

Co-Op-Spiele, also oder kooperative Spiele, sind im Moment der letzte Schrei am Spielemarkt. Zu Recht oder zu Unrecht werden Gamer als Einzelkämpfer angesehen, die allein gegen Freunde oder Maschinen antreten, doch Co-Op Spiele sind das Gegenteil.

Mehr denn je schließen sich Gamer zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen, digitale Feinde zu besiegen und einfach nur eine großartige Zeit zu verbringen.

Aber welche sind die besten Co-Op-Spiele, die man sich jetzt ansehen sollte? Schauen wir uns das mal genauer an.

Was macht ein gutes Co-Op Spiel aus?

Bei einem tollen Co-Op Spiel geht es vor allem um Teamarbeit, Spannung und den gemeinsamen Sieg.

Im Gegensatz zu anderen Videospielen und Casinospielen, die Sie vielleicht auf einer Webseite finden, geht es hier nicht nur um persönlichen Ruhm oder Gewinn. Stattdessen müssen Sie als Team arbeiten, in dem jeder eine Rolle hat, die Herausforderungen hart, aber fair sind und Kommunikation der Schlüssel ist.

Wenn es gut gemacht ist, ist ein Co-Op Spiel nicht nur ein Zeitvertreib, sondern wird für viele Spieler zu einer eigenen Lebenseinstellung.

Welche Spiele werden in diesem Jahr für Furore sorgen? Schauen wir uns das mal genauer an.

Split Fiction

Hazelight Studios, die Co-Op Maestros hinter A Way Out und It Takes Two, sind zurück mit Split Fiction, einem Spiel, das Fantasy- und Sci-Fi-Erzählungen miteinander verbindet.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Schriftsteller Zoe und Mio und erleben, wie die literarischen Kreationen der beiden zum Leben erweckt werden, und übernehmen die Rolle der Hauptfiguren in jeder Welt. Dieser exklusive Co-Op-Titel (keine Einzelspieler-Option) entführt Sie in verschiedene Welten mit jeweils einzigartigen Gameplay-Mechaniken.

Kann Split Fiction die früheren Triumphe des Studios übertreffen? Die ersten Eindrücke deuten darauf hin, dass sie es schaffen können. Mit dem Schwerpunkt auf Minispielen und ständig wechselnden Gameplay-Konzepten verspricht das Spiel etwas völlig Neues.

Und wie bei It Takes Two gibt es den „Friend’s Pass“, der es noch einfacher macht, das Abenteuer mit anderen Spielern zu teilen.

Behalten Sie dieses Projekt im Auge – es könnte eine weitere Co-Op Perle werden.

Stage Fright

Aus den chaotischen Küchen von Overcooked! kommt ein neues Projekt von Ghost Town Games: Stage Fright.

Während Overcooked! Ihr kulinarisches Wissen auf die Probe gestellt hat, schaltet Stage Fright einen Gang höher und mischt sein typisches Co-Op Chaos mit Rätseln im Escape-Room-Stil. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie die Energie von Overcooked! beim Lösen von Rätseln mit einem Freund meistern, bekommen Sie eine ungefähre Vorstellung davon, was hinter diesem Spiel steckt.

Gemeinsame Problemlösungen sind hier an der Tagesordnung. Auch wenn noch keine Details bekannt sind, verspricht Stage Fright sowohl Online- als auch Couch-Co-Op, was viele Möglichkeiten für gemeinsame erfolgreiche Spielmomente (und wahrscheinlich auch einige lustige Meinungsverschiedenheiten) bietet.

Wenn Ihnen der rasante Spaß von Overcooked! gefallen hat, Sie sich aber nach einer anderen Art von Herausforderung sehnen, ist Stage Fright auf jeden Fall ein weiteres Spiel, das Sie sich ansehen sollten.

Elden Ring Nightreign

Halten Sie Ihre Haligtree-Medaillen fest, Tarnished! FromSoftware hat gerade eine Bombe mit dem folgenden Produkt platzen lassen: Elden Ring Nightreign.

Dieses Spiel ist ein vollwertiges, eigenständiges Erlebnis, das Sie in die Zwischenwelten zurückversetzt, allerdings mit einem gewissen Unterschied. Es gibt keine Alleingänge mehr: Stattdessen geht es in Nightreign nur mehr um Co-Op Zusammenarbeit.

Stellen Sie Ihren Dreier-Trupp zusammen und machen Sie sich bereit, sich einem alternativen Limgrave zu stellen, das jetzt von noch mehr albtraumhaften Schrecken befallen ist. Wir würden es als eine Mischung aus Elden Ring und Roguelike beschreiben, mit Relikten, die zwischen den Durchläufen mitgenommen werden können, um dein Überleben gegen bekannte Dark Souls-Feinde zu sichern.

Das Ziel? Überleben Sie einen zermürbenden Drei-Tage-und-Nacht-Zyklus in Limveld. Und bevor Sie fragen: Nein, es handelt sich nicht um einen Live-Service, und Cross-Play ist vom Tisch (nur für Familien derselben Plattform).

Merken Sie sich Ihre Kalender vor, denn die Veröffentlichung dieses Spiels kann nicht früh genug kommen.

Dying Light: The Beast

Erinnern Sie sich an Kyle Crane? Er ist wieder da, und er ist nicht allein.

Dying Light: The Beast lässt den ursprünglichen Protagonisten von Dying Light wieder auferstehen, aber es ist nicht der Harran, an den wir uns erinnern. Dreizehn Jahre sind vergangen, und Crane ist durch die Mangel gedreht worden – im wahrsten Sinne des Wortes.

Er wurde gefangen gehalten und viel wurde mit ihm experimentiert. Letzt ist er entfesselt und in den Wäldern von Castor zu finden. Gerüchten zufolge steht ihm eine bestialische Verwandlung bevor.

Aber Sie müssen sich den Schrecken nicht allein stellen. The Beast macht sich die Co-Op Wurzeln der Serie zu eigen und ermöglicht es Ihnen, sich mit drei anderen Spielern zusammenzutun, um die von Zombies verseuchte offene Welt zu erobern. Denn seien wir mal ehrlich, selbst ein altgedienter Veteran wie Crane könnte ein paar zusätzliche Klingen (und vielleicht etwas tierische Unterstützung) gebrauchen, wenn er sich der nicht enden wollenden Epidemie stellt.

Der Sommer 2025 kann gar nicht schnell genug kommen.

Little Nightmares 3

Der Schlund ruft wieder, und dieses Mal bringt er einen Freund mit.

Little Nightmares 3 wirft uns zurück in seine beunruhigende Welt, aber mit einer gruseligen Wendung: Co-Op. Supermassive Games steigert den Schrecken, indem Sie sich als Low und Alone zusammentun können, zwei neue Protagonisten, die mit einem Bogen bzw. einem Schraubenschlüssel bewaffnet sind.

Diese Waffen werden benötugt, um die verworrenen Rätsel des Spiels zu lösen und die alptraumhaften Kreaturen abzuwehren, die in den Schatten lauern.

Sie können die Schrecken zwar auch allein durchstehen, indem Sie zwischen „Low“ und „Alone“ wechseln, aber Little Nightmares 3 ist eindeutig darauf ausgelegt, die Schrecken mit einem Freund an Ihrer Seite zu verstärken. Denn seien wir ehrlich: Manche Albträume lassen sich mit jemandem, mit dem Sie gemeinsam schreien und kreischen können, einfach besser bewältigen.