Nach langem warten und vielen Aufrufen der Fans steht es nun fest, Bandai Namco wird Tales of Vesperia auf die PlayStation 4 und Xbox One bringen.

Vorher der E3 sind schon Informationen durchgesickert, dass Bandai Namco ein Remaster zu Tales of Vesperia plant, da dieser Titel nun seinen 10. Jahrestag feiert. Mit einem Trailer ist es jetzt offiziel. Unter den Titel Tales of Vesperia: Definitive Edition können wir das Abenteuer von Yuri Lowell auf ein neues erleben.

Original erschien das Game auf der Xbox 360 und erhielt in Japan dann noch einen Release für die PlayStation 3. Aus unbekannten Gründen, schaffte es allerdings Zweiteres nicht zu uns in den Westen. Obwohl die PlayStation 3-Version ein komplettes Voice Act, neue Waffen und viele weitere Dinge enthielt, die nicht in der Xbox 360 Version vorhanden war.

Wann Tales of Vesperia: Definitive Edition auf den Markt kommen wird, ist noch unbekannt. Weitere Informationen dazu und zum Game werden also noch Folgen. Es bleibt spannend!