Schon vor der E3 gab es Gerüchte über einen neuen Ableger der Tales of-Reihe. Jetzt wurde dies bestätigt.

Tales of Arise befindet sich aktuell für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC in Entwicklung. Das Spiel soll dann 2020 auf den Markt kommen.

Auf dem Planeten Dahna ist Rena, dem Planeten im Himmel, als Land der Gerechten und Göttlichen schon immer Ehrfurcht erwiesen worden. Seit Generationen überlieferte Geschichten wurden für die Menschen in Dahna zur Wahrheit und zur maskierten Realität. Seit 300 Jahren regiert Rena über Dahna, plündert seine Ressourcen und beraubt die Menschen ihrer Würde und Freiheit.

Unsere Geschichte beginnt mit zwei Menschen, die in verschiedenen Welten geboren wurden und ihr Schicksal ändern und eine neue Zukunft schaffen wollen.