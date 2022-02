Tablet vs. Laptop: Welches Gerät ist das richtige für Sie?

HUAWEI MateBook X Pro 2021 - Bildquelle: Huawei

Bei der Wahl zwischen einem Tablet und einem Laptop kann die Entscheidung schwierig sein. Beide Geräte haben ihre eigenen Vor- und Nachteile, die Sie vor dem Kauf bedenken sollten. In diesem Blogbeitrag werden wir die Vor- und Nachteile der beiden Geräte aufschlüsseln, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können, welches Gerät für Sie das richtige ist.

Tabletts

Tablets sind kleiner und leichter als Laptops und damit perfekt für den Einsatz unterwegs. Sie sind auch preiswerter als die meisten Laptops, und viele sind mit integriertem WLAN und Mobilfunkverbindung ausgestattet. Aufgrund ihres Touchscreens und ihrer Tragbarkeit werden Tablets relativ häufiger verwendet als Laptops.

Ausgestattet mit einem entsprechenden elektronischen Stift kann das Tablet zum Beispiel zu einem echten elektronischen Notizbuch werden. Der Künstler kann auch das Geld für den Kauf eines separaten Grafiktablett sparen und direkt auf dem Tablet zeichnen. Allerdings haben Tablets in der Regel schwächere Prozessoren und weniger Speicherplatz als Laptops. Hier geht der Fokus auf Portabilität zu Lasten der Leistung.

Gängige Marken von Tablet auf dem Markt sind: Huawei Tablet, Samsung Galaxy Tab, iPad und Microsoft Surface.

Huawei ist eine der neuesten Marken der letzten Jahre, eine Marke, die sich auf die Entwicklung von Smartphones konzentriert, während das Geschäft mit Tablets und Laptops inzwischen recht gut etabliert ist, sowohl mit High-End-Modellen als auch mit erschwinglichen Modellen. Huawei hat einen enormen Preisvorteil gegenüber Apple. Samsung und Apple sind die ältesten Marken auf dem Tablet-Markt und werden seit Jahren getestet.

Microsoft Surface ist ein Tablet, das auch als Laptop verwendet werden kann. Es ist eines der teuersten Tablets auf dem Markt, aber es verfügt über eine abnehmbare Tastatur und ein Trackpad, die ihm Laptop-ähnliche Funktionen verleihen. Wenn Sie viel tippen müssen oder ein Gerät suchen, das sowohl als Laptop als auch als Tablet verwendet werden kann, sollten Sie den Kauf dieses Produkts in Betracht ziehen.

Laptop

Obwohl Laptops im Laufe der Jahre entwickelt wurden, um ihr früheres schweres Image abzulegen, und verschiedene Hersteller dünne und leichte Notebooks für Studenten und Geschäftsleute auf den Markt gebracht haben, sind sie immer noch nicht SO tragbar wie Tablets. Allerdings ist die Funktionalität im Vergleich zu einem Tablet umfassender und vielfältiger. Darüber hinaus haben Laptops in der Regel eine längere Akkulaufzeit als Tablets. Sie können leicht einen Laptop mit einer Akkulaufzeit von über 12 Stunden finden, während die meisten Tablets nur etwa acht Stunden bieten.

Die wichtigsten Marken auf dem Laptop-Markt sind Dell, Huawei, Lenovo und Apple.

Dell, Huawei, Lenovo und Apple bieten eine breite Palette von Laptops für unterschiedliche Anforderungen. Huawei hingegen vereint mit seinen High-End-Modellen wie dem Huawei Matebook X Pro, das dem Macbook Konkurrenz machen soll, das Beste dieser Hersteller in sich. Wie Apple setzt auch Huawei auf die Verknüpfung seiner eigenen Produkte, um das Huawei-Ökosystem zu schaffen. Die Verwendung von einer Kombination der Huawei-Geräten kann Ihre Produktivität beim Arbeiten oder Lernen verdoppeln.

Fazit

Bei der Entscheidung zwischen einem Tablet und einem Laptop gibt es viele Faktoren zu berücksichtigen. Letztlich kommt es darauf an, was Ihnen am wichtigsten ist – Tragbarkeit, Leistung oder Preis. Derzeit werden angebote für laptops vom offiziellen Huawei-Shop angeboten. Wenn Sie daran interessiert sind, werfen Sie dann einen genaueren Blick darauf.