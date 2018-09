Mit gleich zwei Titeln startet Sword Art Online auf der Nintendo Switch durch.

Sowohl der aktuelle Titel Sword Art Online: Fatal Bullet als auch Sword Art Online: Hollow Realization werden bald erhältlich sein. Für ersteren ist derzeit noch die vierte Erweiterung unter dem Namen Dissonance of the Nexus in Entwicklung.

Dissonance of the Nexus wurde erst auf der Tokyo Games Show vorgestellt. Die Episode spielt nach der Hauptgeschichte und dreht sich um den Charakter Sachi. Außerdem wird diese Erweiterung nicht im Season Pass enthalten sein. Sword Art Online: Fatal Bullet wird aber eine Complete Edition erhalten, in der alle Erweiterungen, auch die neueste, enthalten sein werden.

Abseits davon wurde angekündigt, dass Sword Art Online: Lost Song für PCs erscheinen wird.