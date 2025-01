Switch 2: Wird so der neue Pro Controller aussehen?

Ein Nintendo-Fan seine Vision des Switch 2 Pro Controllers vorgestellt. Er hat ein Rendering seines Konzepts in den sozialen Medien geteilt, woraufhin andere Fans ihre Meinungen dazu äußerten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags hat das Unternehmen die Switch 2 bereits offiziell angekündigt. Verschiedene Leaks hatten bereits vorhergesagt, dass der Nachfolger der Konsole am 16. Januar 2025 enthüllt wird, dem Tag, an dem auch Donkey Kong Country Returns HD erscheint.

Obwohl in den sozialen Medien Gerüchte über die Funktionen und Peripheriegeräte der Switch 2 kursieren, hat Nintendo bisher keine offiziellen Informationen dazu veröffentlicht. Obwohl alle Gerüchte über die Switch 2 vorsichtig betrachtet werden sollten, ließ sich ein Fan von diesen Spekulationen zu seinem neuesten Kunstwerk inspirieren. Im Subreddit r/NintendoSwitch2 präsentierte ein Nutzer namens HertzBurst ein Konzept, wie er sich den Switch 2 Pro Controller vorstellt.

Switch 2 Pro Controller könnte farblich den neuen Joy-Cons entsprechen

Als Grundlage diente ihm der originale Switch Pro Controller, jedoch mit einigen bemerkenswerten Änderungen, die auf den Gerüchten über das Farbschema der neuen Joy-Con-Controller basieren. Das Konzept des Switch 2 Pro Controllers zeigt ein schwarzes Gehäuse, wobei die Griffe und Daumensticks des Controllers auf der linken Seite in Blau und auf der rechten Seite in Rot gestaltet sind. Diese Farbgebung soll den Innenfarben der neuen Joy-Con-Controller entsprechen.

Das Logo der Switch 2 wurde zwischen den Plus- und Minus-Tasten platziert, während die Kontrollleuchten für die Controller-Eingabe nun in der Mitte des Controllers und nicht mehr oben positioniert sind. Auch das D-Pad wurde verändert und ähnelt jetzt den Tasten des Xbox-Controllers. Die Home-Taste befindet sich über den Controller-LEDs, und die angeblich neue C-Taste wurde an die Stelle der ursprünglichen Home-Taste des Switch Pro Controllers gesetzt. Für sein Design erhielt HertzBurst viel Lob von den Reddit-Nutzern in r/NintendoSwitch2.

Quelle: reddit.com via u/HertzBurst