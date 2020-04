Superman: Warner Bros soll Idee von Rocksteady zu Superman-Game abgelehnt haben

London, Großbritannien – Welches das nächste Game von Rocksteady Studios ist, darüber wird weiterhin wild spekuliert. Sicher dürfte nur sein, dass es wohl kein reines Superman-Spiel sein wird, denn dies wurde offenbar von Warner Bros offenbar abgelehnt.

Gerade in der Corona-Krise ist natürlich die Zeit der Spekulationen noch verstärkt. Das letzte Spiel von Rocksteady Studios Batman: Arkham Night feiert bald sein 5. Jahres-Jubiläum. Doch seither ist kein weiteres Game der Entwickler mehr erschienen und so langsam wird es hierfür mal wieder Zeit. Für uns Grund genug um uns ein wenig in der Gerüchteküche der Gamer umzusehen.

Eines dieser Gerüchte wird von einem Superhelden-Experten und Leaker auf Twitter angeheizt. Denn dieser beruft sich auf verschiedene Quellen, wonach Warner Bros ein Superman-Game abgelehnt hätte. Zusätzlich hat er eine Grafik vom fliegenden Superman in einer Stadt angehängt. Ist diese Bild bereits aus dem neuen Rocksteady Game?

Hearing from multiple sources that Rocksteady pitched a Superman game to WB as a follow up to Arkham Knight, and WB passed on the project.

Judging how similar this feels to the “New Gotham” section of Arkham Knight, this could be for that. pic.twitter.com/RKIE6ugKSP

— James Sigfield (@Jsig212James) April 15, 2020