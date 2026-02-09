Super Mario Galaxy Film: Roar-Trailer zeigt Baby Mario, Yoshi und T-Rex aus Odyssey

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nintendo und Illumination haben kurz vor dem Super Bowl einen neuen Teaser zum Super Mario Galaxy Film veröffentlicht. Der sogenannte „Roar“-Trailer ist gerade mal 15 Sekunden lang, zeigt aber eine witzige Szene, die typisch Mario ist: Baby Mario weckt einen schlafenden T-Rex, indem er dessen Zähne als Schlagzeug benutzt. Was danach passiert, endet genau so, wie man es erwarten würde.

Yoshi, Toad und die Baby-Brüder auf der Flucht

Im Trailer sieht man Yoshi, Toad sowie Baby Mario und Baby Luigi gemeinsam durch eine Dschungellandschaft wandern. Plötzlich stoßen sie auf einen riesigen, schlafenden T-Rex – und dieser sieht verdächtig realistisch aus. Fans der Spiele wissen sofort: Das ist der Dinosaurier aus Super Mario Odyssey, der 2017 als Boss auftrat und mit seiner Größe beeindruckte.

Baby Mario kann natürlich nicht widerstehen. Mit zwei Stöcken hämmert er auf die Zähne des schlafenden Dinos ein, als wären sie Trommeln. Der T-Rex wacht auf und ist wenig begeistert. Yoshi versucht, ihn mit einem kläglichen, niedlichen Brüllen einzuschüchtern. Der T-Rex antwortet mit einem donnernden Gebrüll, das die ganze Gruppe in die Flucht schlägt.

Baby Mario und Luigi kehren zurück

Die Rückkehr von Baby Mario und Baby Luigi war absehbar. Die beiden Charaktere stammen ursprünglich aus Super Mario World 2: Yoshi’s Island und sind eng mit Yoshi verbunden. Dass sie gemeinsam mit dem grünen Dino auftreten, ergibt also absolut Sinn. Bereits im vorherigen Trailer war Yoshi offiziell enthüllt worden, nachdem er am Ende des ersten Films als Ei angeteasert wurde.

Interessant ist, dass der Film nicht nur auf Super Mario Galaxy als Vorlage setzt, sondern auch Elemente aus anderen Spielen einbaut. Der T-Rex aus Odyssey ist dafür das beste Beispiel. Fans dürfen also damit rechnen, dass noch mehr Überraschungen aus verschiedenen Mario-Spielen auftauchen werden.

Der Super Mario Galaxy Film startet am 1. April 2026 in den deutschen Kinos. Mit Yoshi, Baby Mario, Baby Luigi, Rosalina, Bowser Jr. und jetzt auch dem T-Rex aus Odyssey scheint der Film eine perfekte Mischung aus Nostalgie und frischen Ideen zu werden.

