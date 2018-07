CryZENx, am besten bekannt für seine erstaunliche Zelda Ocarina of Time-Remake-Version in der mächtigen Unreal Engine 4, hat einige neue Screenshots von seiner kommenden Super Mario 64 Tech-Demo (ebenfalls in der Unreal Engine 4) veröffentlicht.

Die Bilder sind noch nicht final, daher könnte die Demo noch besser aussehen!

Die letzte Version von CryZENx-Version von Super Mario 64 in der Unreal Engine 4 erschien vor drei Jahren. Daher sind die neuen Screenshots umso spannender, dass anscheinend weitergearbeitet wird.