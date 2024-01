Suicide Squad: Kill the Justice League – Post-Launch-Inhalte angeblich enthüllt

Es gibt Gerüchte über die Post-Launch-Pläne für Suicide Squad: Kill the Justice League von Rocksteady. Insider “Miller Ross” hat via Twitter geteilt, dass der Loot-Shooter offenbar auf ein saisonales Konzept setzt. Jede Saison besteht angeblich aus zwei Episoden, die neue Charaktere und vieles mehr einführen werden.

Post-Launch-Pläne für Suicide Squad: Kill the Justice League

Die erste Saison, Season 1, wird anscheinend den Joker als spielbaren Charakter einführen, während Season 2 mit Mister Freeze oder einem anderen eisigen Charakter aufwartet. In Season 3, die pünktlich zu Halloween erscheinen soll, kehrt Lawless, die Tochter von Deadshot, zurück. Die vierte Saison wird angeblich Deathstroke bringen.

Interessant wird es im zweiten Jahr, das noch nicht in Saisons unterteilt zu sein scheint. Zwei bekannte Episoden sind “Focus”, womöglich die Einführung von Katana, und “Finality”, das den Abschluss der ersten Post-Launch-Handlung markiert.

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint am 2. Februar 2024 – nach etlichen Release-Verschiebungen – für Xbox Series X/S, PS5 und Windows PC. Das Actionspiel von Rocksteady Studios basiert auf dem DC Comics-Team “Suicide Squad” und wird als Third-Person-Shooter mit Elementen eines Looter-Shooters präsentiert. Es ermöglicht den Spielern, in die Rollen von Mitgliedern des Suicide Squad, darunter Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark, zu schlüpfen. Die Handlung dreht sich um die Aufgabe des Suicide Squads, die Justice League-Mitglieder zu stoppen, die von Brainiac kontrolliert werden. Das Spiel bietet Einzelspieler- und Koop-Modi sowie eine offene Welt, die in Metropolis angesiedelt ist.