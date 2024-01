Suicide Squad: Kill the Justice League – Insider Episode 3 enthüllt Post-Launch-Pläne

Warner Bros. Games und DC haben in der neuesten Folge des Suicide Squad: Kill the Justice League-“Insider Videos” Einblicke in die kommenden kostenlosen Post-Launch-Inhalte gegeben. Diese Inhalte, verfügbar für alle Besitzer des Spiels, umfassen neue spielbare Charaktere, Umgebungen und eine fesselnde alternative Realität namens Elseworlds.

Neue Perspektiven mit Elseworlds und dem Joker: Ab März 2024 beginnt Saison 1 mit dem ikonischen DC-Schurken Joker. Die Elseworlds-Variante des Jokers beeindruckt mit einem raketenbetriebenen Regenschirm für atemberaubende Luftmanöver und einzigartige Fähigkeiten im Kampf. Diese Saison führt auch neue Missionen, Festungen und Ausrüstung im Stil der DC-Schurken ein.

Suicide Squad: Kill the Justice League – Kostenlose Inhalte in Season 1

Die Season 1-Inhalte umfassen nicht nur den Joker als spielbaren Charakter, sondern auch eine neue Umgebung, Episoden mit Missionen, Aktivitäten, Festungen, Bosskämpfen, Feindvarianten, neuen Waffen und themenbezogenen Ausrüstungsgegenständen. Die kommenden Saisons versprechen weitere spielbare Charaktere, Umgebungen, Waffen und mehr.

Brainiac spricht und soziale Features: Schauspieler Jason Issacs, die Stimme von Brainiac, teilt in der Episode 3 Motive und Pläne des Charakters. Das Video beleuchtet auch die sozialen Funktionen des Spiels sowie den kooperativen Vier-Spieler-Modus. Spieler können ihre Charaktere anpassen, mit Emotes ausdrücken und spezifische Belohnungen in der Koop-Welt verdienen.

Was du über das Spiel wissen solltest

Rocksteady Studios, die Macher der berühmten Batman: Arkham-Serie, bringen mit Suicide Squad: Kill the Justice League einen genre-übergreifenden Third-Person-Action-Shooter. Als Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark begibst du dich auf eine unmögliche Mission durch Metropolis, um die Welt zu retten.

Der Titel wird am 02. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (Steam) weltweit veröffentlicht. Die Epic Games Store (PC) Version erscheint am 05. März 2024. Vorbestellungen sind bereits auf allen Launch-Plattformen möglich.