Kalypso Media’s „Sudden Strike 4“ wird am 25. Mai mit der „European Battlefields Edition“ auf Xbox One (X) erscheinen. Dies beinhaltet das Basisspiel zusammen mit der Schlacht von Kursk, Road to Dunkirk und „Finland – Winter Storm DLC“. Außerdem gibt es drei exklusive Karten für die Xbox One-Version.

Ebenfalls, seit August 2017, für die PlayStation 4 und den PC erhältlich, bietet Sudden Strike 4: European Battlefields Edition fünf Kampagnen mit insgesamt 31 Missionen. Du kannst über 120 verschiedene Einheiten und 14 Kommandanten befehligen. Russische und deutsche Truppen werden in der Schlacht von Kursk verfügbar sein, während „Road to Dunkirk“ vier neue Missionen, zwei neue Kommandanten und 10 neue Einheiten bringt. Finnland – Wintersturm fügt sechs neue Missionen, drei neue Kommandanten und 19 Fahrzeuge hinzu.

