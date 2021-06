Stilvolles Cyberpunk-Spiel REPLACED bei Xbox E3-Event enthüllt

Replaced - © Sad Cat Studios und Coat Sink

Im Rahmen der heutigen E3 Xbox Pressekonferenz wurdemit Replaced ein 2D-Sci-Fi-Retro-Futuristisches Spiel von Sad Cat Studios und Coat Sink präsentiert. Replaced hat auf der E3 einen Trailer erhalten, der bemerkenswerte Pixelkunst in einer dystopischen und neonbeleuchteten Welt zeigt.

Das Gameplay zeigt stylische Action-Mechaniken und beeindruckende Animationen

Der Trailer zeigt Protagonist R.E.A.C.H. wie er einen Feind in einer Shuttle-Station kampfunfähig macht oder Blaster Pistolen auf entgegenkommende Feinde in einer großen Halle abfeuert. Auch Platforming wird demonstriert, wobei die Figur die neonbeleuchtete Hotelbeschilderung erklimmt oder von den Ruinen eines Gebäudes springt.

Fans spekulieren, dass Replaced ein überarbeitetes Spiel mit den Wurzeln in The Last Night ist. Zumindest gab es auffallende Ähnlichkeiten mit dem auf der Xbox-E3-Konferenz angekündigten Spiel. In jedem Fall können sich die Fans auf die Veröffentlichung von Replaced im Jahr 2022 freuen.

Replaced soll 2022 für PC, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.