Games PC-Games Steam: Valve bannt über 40.000 Accounts – soviele wie noch nie! 11/07/2017 @ 21:30

Schaut Kinder, Betrug lohnt sich eben nicht!

Das hat sich auch Valve gedacht und hat wieder mal ein paar Accounts gebannt. Diesmal rekordverdächtige 40.000! Diese Konten wegen Betrug gebannt, so wie der „Steam Summer Sale“ zu Ende ging.

Wie Dot Esports berichtet wurden mehr als 40.000 Accounts von der hausinternen Anti-Cheat-Software (VAC) an einem Tag gebannt. An einem üblichen Tag wird rund ein Zehntel dieser Summe auf die Bann-Liste gesetzt. Der „bisherige Rekord“ war im Oktober 2016, hier traf es 15.227 Betrüger.

Die meisten „Bescheißer“ gibt es übrigens in den TOP-Games bei Steam: Counter-Strike Global Offensive und DOTA 2, was irgendwie klar war. Allerdings denke ich wird es in Playerunknown’s Battlegrounds in Zukunft auch einige Patienten treffen…

