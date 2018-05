Mit dem „Steam Summer Sale“ verbindet der ein oder andere eine wichtige Erfahrung: Er kauft Dinge die er/sie normalerweise nicht benötigt. In guter alter „Schnäppchenmanier“ kaufen wir Games die wir dann maximal eine Stunde spielen, aber eines ist gewiss: Wir haben sie!

Wie Steam Database erfolgreich herausgefunden hat, wird der Summer Sale 2018 dieses Jahr am 21. Juni starten. Aller weiser Voraussicht nach am 4. Juli enden. Letztes Jahr passierte dieses Ereignis von 22. Juni bis 5. Juli, also würde das Datum passen.

Wir freuen uns auf Rabatte!