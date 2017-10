STEAM: Rabatt-Aktionen zu Halloween, Black Friday und Weihnachten! Das sind die Termine.

Der eSport Verband Österreich (ESVÖ) gab heute die Ergebnisse der Staatsmeisterschaften der Trendsportart eSport auf der Game City bekannt. Mit über 800 Teilnehmern in 11 verschiedenen eSport Disziplinen wurden die Finalis der E-Sports League Austria Staatsmeisterschaften und der Schulmeisterschaften 2017 in über 20 Turnieren ausgespielt.

Über 800 eSportler traten in der E-Sport League Austria, der Austrian Nintendo Gaming League sowie bei Community Turnieren vor Ort gegeneinander an. Gespielt wurden Allzeit-Klassiker wie FIFA, League of Legends, Call of Duty oder Super Mario Kart Deluxe 8. Spektakulärer Sieger der Fifa Staatsmeisterschaften wurde der Wiener Marcel Holy. Der Außenseiter setzte sich im Finale gegen Sercan Kara im Best-of-three mit 3:2; 0:5 und 4:3 schlußendlich durch. Rapids eBundesliga-Botschafter und Turnierfavorit, Mario Viska, schaffte es überraschend nicht ins Finale und belegte den dritten Platz. In den anderen Disziplinen wurde zum wiederholten Mal das Team Alpaka eSports Staatsmeister in League of Legends. Im Call of Duty 4on4 Finale besiegte das Team NoVaTwisT den ehemaligen Staatsmeister AuT pBo.

Die Sieger – Staatsmeisterschaften der E-Sport League Austria

ELA – League of Legends – 5on5 (PC): 1. Platz – Alpaka eSports 2. Platz – MBL 3. Platz – The Austronauts

ELA – Call of Duty – Modern Warfare – 4on4 (PC): 1. Platz – NoVaTwisT 2. Platz – AuT pBo 3. Platz – FearoX

ELA – FIFA – 1on1 (PS4): 1. Platz – Marcel Holy 2. Platz – Sercan Kara 3. Platz – Mario Viska



Die Sieger – Austrian Nintendo Gaming League

1. Samstagsturnier (Super Smash Bros 4 – Wii-U) 1. Platz – Clemens Eisenhut 2. Platz – Viktor Graf

2. Samstagsturnier (Mario Kart 8-Deluxe – Switch) 1. Platz – Christian Smiljanic 2. Platz – Sascha Brauer

1. Sonntagsturnier (SSB4 – Wii-U) 1. Platz – Patrick Mandl 2. Platz – Dominik Staniago

2. Sonntagsturnier (Mario Kart 8 – Deluxe – Switch) 1. Platz – Mario Steininger 2. Platz – Christian Smiljanic



ELA – Communityturniere (FR-SO)

FIFA 18 – 1on1 – Freitag: 1. Platz – Michael Krautsieder 2. Platz – Benjamin Safer

Hearthstone – 1on1 – Samstag: 1. Platz – Florian Mohr 2. Platz – Stefan Siegl

League of Legends – 1on1- Sonntag: 1. Platz – Dejan Raca 2. Platz – Bernhard König