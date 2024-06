Immer mehr Spieler nutzen auch für Steam Controller

Valve hat kürzlich Statistiken zur Nutzung von Controllern auf Steam veröffentlicht, die zeigen, dass Gamepads immer beliebter werden. Diese Daten wurden über mehrere Jahre hinweg gesammelt. Die Unterstützung von Controllern ist ein wichtiger Faktor, den Nutzer beim Kauf eines Spiels auf der Steam-Plattform berücksichtigen.

Valve, bekannt für Spiele wie Half-Life, Team Fortress 2 und Portal, legt großen Wert auf Innovation bei Hardware und Software. In den letzten zehn Jahren hat Valve mehrere eigene Produkte für Gamer auf den Markt gebracht. Das Steam Deck ist einer der erfolgreichsten Versuche des Unternehmens im Hardwarebereich. Es ist ein leistungsstarkes Handheld-Gaming-Gerät, mit denen man viele der Spiele die auf Steam veröffentlicht werden, auch unterwegs spielen kann. Steam ermöglicht es Spielern, verschiedene Systeme und Drittanbieter-Controller zu nutzen, was zu einem einheitlichen Erlebnis führt.

In einem neuen Blogbeitrag enthüllte Valve, dass sich die tägliche Nutzung von Controllern auf Steam verdreifacht hat. Seit 2018 ist die Nutzung von Controllern auf 15 % gestiegen, wobei 42 % dieser Controller Steam Input verwenden. Valve stellte fest, dass sich die Controller-Landschaft seit 2018 verändert hat und dass Xbox-Controller am beliebtesten sind. Valve hat kontinuierlich daran gearbeitet, die Controller-Unterstützung zu verbessern, mit wichtigen Updates für den Big Picture-Modus, der Support für Xbox- und PlayStation-Controller und die virtuellen Menüs von Steam.

Steam unterstützt bereits eine Vielzahl an Controllern

Valve betonte den Wert von Steam Input, wodurch Spieler über 300 verschiedene Controller nutzen können. Diese Vielseitigkeit ist ein Kernbestandteil des Steam-Erlebnisses. Das Steam Deck bietet ebenfalls viele Optionen, einschließlich Handheld- oder Fernmodus.

Valve bleibt ein Innovator in der Gaming-Branche und das Steam Deck ist eines der meistverkauften Produkte. Das 2022 veröffentlichte Steam Deck markierte Valves Einstieg in den Handheld-Gaming-Markt, der von Produkten wie der Nintendo Switch dominiert wird. Das Steam Deck ist sehr beliebt und Valve bietet es regelmäßig rabattiert an, wodurch mehr Nutzer unterwegs spielen können. Valve entwickelte das Steam Deck mit hoher Leistung, sodass Spieler ihre Spielesammlung überallhin mitnehmen können.