Mit dem zeitbegrenzten Live-Event Sonnenwende der Helden feiern Hüter ihre Erfolge aus dem ersten Jahr von Destiny 2, bevor am 4. September die nächste große Erweiterung Destiny 2: Forsaken erscheint.

Destiny 2 – Sonnenwende der Helden startet am 31. Juli und endet am 28. August. Indem Spieler an Triumphmomenten teilnehmen, verdienen sie Punkte und schalten einmalige Belohnungen frei, darunter zeremonielle Rüstungssets. Diese können während Sonnenwende der Helden bis zu einem Powerlevel von 400 aufgerüstet werden.