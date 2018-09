Publisher Ubisoft veröffentlichte einen neuen Story-Trailer (oberhalb) sowie ein neues Tutorial-Video (unterhalb) zu Starlink: Battle for Atlas.

Der Story Trailer verrät Details zu den Beweggründen der vergessenen Legion. Er zeigt deren skrupellosen Anführer Grax, der auf der Suche nach einer Möglichkeit ist um Nova, die seltenste Ressource im Atlas-Universum, herzustellen.

Starlink: Battle for Atlas erscheint am 16. Oktober für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.