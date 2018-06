UBISOFT überrascht bei ihrer Pressekonferenz an vielen Stellen. Unteranderem auch damit dass Starlink: Battle for Atlas bereits am 16 Oktober 2018 für die Nintendo Switch erscheinen wird.

Fox du hast die SWITCH gestohlen

Doch die wirkliche Überraschung ist, dass niemand geringeres als Fox McCloud als spielbarer, Charakter exklusiv für die Nintendo SWITCH auftaucht. Das Toys-to-Life-Spiel (Skylanders, Amiibo) erhielt dabei auch einen neuen Gameplay-Trailer.

Ubisoft-CEO Yves Guillemot überreichte den in der Pressekonferenz anwesenden Shigeru Miyamoto eine exklusive Star Fox-Figur, welche Teil des Starter Packs der Nintendo Switch-Version sein wird.

Fox McCloud, der Arwing und noch drei Waffen (eine digital) und Mason Rana werden in dieser Version zu haben sein und nicht nur Sammler entzücken.

Die Weltraum-Saga bietet eine offene Spielwelt und ermöglicht den Spielern, mithilfe modularer Toys-Technologie Raumschiffe in der realen Welt zusammenzustellen und anzupassen.Starlink: Battle for Atlas, erscheint für Nintendo SWITCH, PS4 und Xbox One-Produktfamilie am 16. Oktober 2018.