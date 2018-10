Stardew Valley ist inzwischen auf allen Current-Gen Konsolen angekommen und auf der PS Vita, weil warum nicht? Jetzt aber kommt es auch auf Smartphones.

Zunächst startet die Farmsimulation auf iOS, da ist es bereits seit dem 24. Oktober verfügbar, wie Publisher Chucklefish feierlich auf Twitter bekannt gab. Der Android Release soll bald folgen. Für Besitzer der PC Version besonders erfreulich: Ihr könnt eure Save Files auf’s Smartphone übertragen. Wie das genau funktioniert, verrät euch das Wiki des Spiels.

Zum Launch des Multplayers gibt es derweil keine neuen Informationen. Zuletzt gab Schöpfer Eric Barone via Twitter bekannt, dass sich der Nintendo Switch Multiplayer in der Quality Assurance Phase befindet. Wann genau man mit einem Release rechnen kann, werden wir wohl in nächster Zeit erfahren.

Raus aus dem Trubel der Stadt

In Stardew Valley schlüpft ihr in die Rolle eines von euch erstellten Charakters, der Leben und Arbeit in der Stadt satt hat. Wie es das Schicksal so will, erbt ihr eine kleine Farm, auf die ihr auch sogleich zieht. Hier müsst ihr diese von Grund auf neu kultivieren, euch mit den Dorfbewohnern anfreunden, Aktivitäten wie Angeln, aber auch dem Erkunden eines Dungeons nachgehen und vielleicht sogar eine Familie gründen. Außerdem werdet ihr in die lokale Politik involviert, da auch ein Großkonzern seinen Ableger im Ort hat und zu expandieren versucht. Wie ihr mit dieser Situation umgeht, ist ganz euch überlassen.

Das Spiel lässt euch allgemein die Wahl. Wollt ihr einer dieser Aktivitäten nicht nachgehen, müsst ihr das nicht tun. Grade was die Ressourcengewinnung angeht, gibt es auch immer eine andere Option, meist eben den käuflichen Erwerb.

