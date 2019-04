Vader Immortal: Eine Star Wars VR-Serie ist ein neues dreiteiliges Spiel, das in diesem Jahr zu Oculus Quest und Oculus Rift kommt. Lucasfilm veröffentlichte auf der SWC 2019 einen neuen Star Wars Vader Immortal-Trailer sowie weitere Story-Details und Gameplay-Momente.

ILMxLab kündigte Vader Immortal im September für Oculus kommen wird. Die Spieler werden in die Schuhe eines Schmugglers gesteckt, der von Vader gefangen genommen und in seiner Zitadelle auf Mustafar eingesperrt wurde. Man muss sich befreien und aus Vaders Fängen entkommen. Der Trailer bietet eine Fülle von Lichtschwertkämpfen. Nettes Gimmick: Die Entwickler haben ein „Lichtschwert-Dojo“ zum Üben und Spielen bestätigt. Vader Immortal spielt irgendwann zwischen Episode III und Episode IV der Star Wars-Filmsaga.

Lichtschwert-Abenteuer mit Oculus!

„Gibt es eine Version dieses Plans, die nicht dazu führt, dass wir tot sind?“, so der Droide ZOE3 an den Spieler während einer Sequenz in seinem Raumschiff. David S Goyer, Produzent von Vader Immortal, verglich ZOE3 mit Alan Tudyk’s K-2SO von Rogue One. Scott Lawrence setzt sich für James Earl Jones unverwechselbare Stimme als Vader ein.

Wie bei allen Star Wars-Medien, die seit dem Kauf von Lucasfilm durch Disney veröffentlicht wurden, gilt Vader Immortal als Kanon und bindet sich in Marvel’s Darth Vader-Comics ein. Das neue VR-Spiel ist auch mit Secrets of the Empire verbunden, einer Ganzkörper-VR-Erfahrung, die in Zusammenarbeit mit The VOID entwickelt wurde.

Vader Immortal hat kein festgelegtes Erscheinungsdatum.