Der Star Wars: Galaxy’s Edge-Park in Disneyland ist seit einigen Tagen geöffnet und bietet Fans die Möglichkeit, das Star Wars-Universum in vollen Zügen zu erleben. Wie einige in den letzten Tagen bemerkt haben, ist dies mit einer ganz bestimmten Kleiderordnung verbunden. Auf der offiziellen Website von Disney Parks heißt es, dass die aktuelle Disneyland-Kostümrichtlinie bei Galaxy’s Edge gilt, was bedeutet, dass Teilnehmern über vierzehn Jahren das Tragen von Kostümen untersagt ist.

Während einige diese Regel als ziemlich negativ interpretieren mögen, insbesondere angesichts der immersiven Natur des Parks, gibt es einige gute Gründe dafür. Angesichts der Anzahl der Disney-Darsteller, die im gesamten Park verstreut sind, darunter einige, die etablierte Charaktere wie Kylo Ren, Rey und Chewbacca spielen, könnte ein Gast, der seine eigene trägt, theoretisch vorgeben, zu ihnen zu gehören. Dies würde möglicherweise zu unangenehmen Interaktionen mit anderen Gästen führen und die allgemeine Illusion des Parks zerstören.

Der Hinweis gibt an, dass „Disney Bounding“ erlaubt ist, was bedeutet, dass Fans ein eigenes Outfit tragen können, das visuell von einer bestimmten Figur inspiriert ist. Dieser Trend des „Closet Cosplaying“ ist in den letzten Jahren bei Disney-Fans sehr beliebt geworden, und es gibt einige kreative Star Wars-Optionen. Wenn du Chewbacca mit einem Pelzmantel darstellst oder ein Han Solo-Kostüm nach deinen Wünschen gestaltet hast, darfst du hinein.

Galaxy’s Edge bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Fans zu einer weit entfernten Galaxie transportiert werden können, von blauer Milch und anderen Nahrungsmitteln und Getränken bis hin zu einer Fahrt, bei der man den Millennium Falcon steuern kann.

