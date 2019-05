Neue Fotos aus Star Wars: The Rise of Skywalker geben den Fans einen weiteren Einblick in den Film. Im vergangenen Monat startete Lucasfilm schließlich die Marketingkampagne für Episode IX und enthüllte den offiziellen Teaser-Trailer während eines Panels bei Celebration Chicago. Die Vorschau enthüllte nicht nur den Titel des Films, sondern bestätigte auch, dass Kaiser Palpatine überraschend auf die Leinwand zurückkehrt. Was noch mehr Fragen über die Erzählung von Rise of Skywalker aufwirft.

So aufregend Celebration auch war, langjährige Fans wussten, dass dies auch die Enthüllung des Teaser-Trailers zu Star Wars Episode IX bedeuten würde. Sowohl The Force Awakens und The Last Jedi hatten ihre „Enthüllung“ auf dieser Veranstaltung.

Vanity Fair’s gewaltige Titelgeschichte zu The Rise of Skywalker enthielt eine Galerie mit neuen Fotos, darunter einen Blick auf die Knights of Ren, neue Charaktere von Richard E. Grant und Kerri Russell sowie Luke Skywalker.

Neue Charaktere für Star Wars Episode IX

Während des Celebration-Panels standen Naomi Ackies Jannah und der Droide D-0 als einzige neue The Rise of Skywalker-Charaktere im Rampenlicht, aber die Fans wussten, dass die Besetzung mehrere andere frische Gesichter bringt. Hier werden einige der wichtigsten offiziell enthüllt: Zorri Bliss (Keri Russell) und Allegiant General Pryde (Richard E. Grant). Ersteres wird als „maskierter Schurke“ bezeichnet, während letzteres ein Offizier der Ersten Ordnung ist. Es wird interessant sein zu sehen, wie beide in die Erzählung passen und eingebaut werden. Eine weitere wichtige Entdeckung ist, dass nach monatelangen Gerüchten die sagenumwobenen Knights of Ren in The Rise of Skywalker auftauchen. Auf einem der Fotos ist Regisseur J.J. Abrams zu sehen, wie er eine Gruppe kostümierter Krieger dirigiert, von denen jeder seine eigene einzigartige Waffe trägt. Hoffentlich bringen sie einige sinnvolle Beiträge zur Geschichte.

Ein weiteres auffälliges Foto ist das von Luke Skywalker, der mit R2-D2 an seiner Seite vor einer lodernden Landschaft steht. Ohne Kontext ist es schwierig zu sagen, ob dies aus einer Rückblende stammt, die die Tage von Lukes Tempel zeigt, oder aus etwas ganz anderem (wenn es sich überhaupt um eine Szene im Film handelt). Letztendlich mögen einige enttäuscht sein, dass Kaiser Palpatine in dieser Bilderserie nicht zu sehen ist, aber es bleibt noch viel Zeit für die The Rise of Skywalker-Marketingkampagne, um dem großen Übel seine gerechte Strafe zu gewähren.