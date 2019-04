Vor wenigen Minuten wurde das Geheimnis endlich gelüftet. Der erste Trailer zum letzten Episoden Film der STAR WARS Reihe wurde im Rahmen der STAR WARS Celebration präsentiert.

STAR WARS EPISODE IX – The Rise of Skywalker, so lautet also der Titel des neuen STAR WARS-Films.

Für das letzte Kapitel der Skywalker-Saga wird es ein wiedersehen mit Daisy Ridley als Rey, John Boyega als Finn, Oscar Isaac als Poe Dameron, Adam Driver als Kylo Ren, Joonas Suotamo als Chewbacca, Kelly Marie Tran als Rose Tico und Billie Lourd als Lieutenant Connix geben.

STAR WARS EPISODE IX – The Rise of Skywalker startet am 19.12.2019 in den Kinos und ist für jeden Fan schon vorab das wohl größte Weihnachtsgeschenk des Jahres.