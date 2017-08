Games PC-Games Playstation Xbox Star Wars Battlefront 2 wird das ehrgeizigste EA-Spiel 2017 sein 15/08/2017 @ 14:15

Mit Battlefront 2 wird und sehr viel versprochen. Vieles was beim Reboot 2015 versprochen wurde soll dieses Mal dabei sein.

Die Entwickler DICE, Criterion Games & Co. behaupten jedoch nicht nur das sie dieses Fan-Feedback aufgenommen haben, sondern noch mehr dazu gepackt haben. Quasi ein „perfekter Star Wars-Shooter mit noch mehr Schlagobers oben drauf mit einer Zucker-Kirsche“. Okay das war jetzt ein wenig fett aufgetragen, aber so kommt es an.

Battlefront 2 soll, wie sie behaupten, dass ehrgeizigste EA-Game aller Zeiten werden.

Wow. Das ist doch mal eine Ansage…

„Das ist das erste Spiel, das alle drei Epochen hat. Ich meine, unser Ziel ist es, DEN Star Wars-Shooter zu kreieren. Wenn du an all die Epochen denkst, wenn du an den Einzelspieler-Modi denkst, Raumschiffe, Klassen, … Es gibt so viel Tiefe. Ich sehe nicht, wie ein Shooter-Fan oder ein Star Wars-Fan nicht ein Teil von SW BFII sein möchte“, so DICE Producer Craig Mcleod.

Mal sehen ob sie diesem Hype gerecht werden. Star Wars Battlefront 2 startet am 15. November 2017 für Playstation 4, Xbox One und PC.

Übrigens: JarJar soll nicht dabei sein. Genau deswegen wird Battlefront 2 NICHT vollständig sein. Haha…

