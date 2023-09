Star Trek: Infinite erscheint im Oktober für PC und Mac

Captain auf der Brücke!

In einer aufregenden Ankündigung heute gaben Paradox Interactive und Nimble Giant Entertainment bekannt, dass ihr mit Spannung erwartetes Strategiespiel, “Star Trek: Infinite”, am 12. Oktober 2023 für Mac und PC erscheinen wird. Dieses bahnbrechende Spiel, das von Paramount Consumer Products lizenziert wurde, verspricht, die Herzen der Star Trek-Fans auf der ganzen Welt zu erobern.

Ab sofort können Spielerinnen und Spieler die Vorbestellung für “Star Trek: Infinite” in zwei Varianten tätigen: das Basisspiel oder die Digital Deluxe Edition (DDE). Die DDE verspricht den Zugang zu einer Fülle von exklusiven Inhalten, darunter Skins, Schiffe und eine spezielle Sprachausgabe, um das Star Trek-Erlebnis auf eine neue Ebene zu heben.

Was erwartet euch in Star Trel: Infinite?

“Star Trek: Infinite” versetzt die Spielerinnen und Spieler in eine fesselnde interstellare Saga, in der sie mit komplexen Entscheidungen konfrontiert werden, während sie sich den Mächten des Alpha- und Beta-Quadranten stellen. Das Spiel ermöglicht es den Spielern, in die Rolle des Captains zu schlüpfen und eine der vier einzigartigen Quadrantenmächte zu führen: Die Vereinigte Föderation der Planeten, das Romulanische Sternenimperium, die Cardassianische Union oder das Klingonische Reich.

“Star Trek: Infinite” spielt Jahrzehnte vor der Ära von “Star Trek: The Next Generation” und bietet den Spielern die Macht, das Schicksal der Galaxie als Fraktion ihrer Wahl zu gestalten. Die Spieler können den Alpha- und Beta-Quadranten erforschen, die Dynamik des Imperiums steuern, wirtschaftliche Probleme lösen und mit unentdeckten Zivilisationen in Kontakt treten.

Zusätzlich zur aufregenden Ankündigung bietet die Vorbestellung von “Star Trek: Infinite” einige unwiderstehliche Boni, darunter:

Star Trek: Lower Decks Uniform Optionen

Die U.S.S. Cerritos, ein Forschungsschiff mit speziellen Optionen für kleinere Nationen (Second Contact)

Eine klingonische Beraterstimme, “Qapla”

Für die ultimative Star Trek-Erfahrung empfehlen wir die Digital Deluxe Edition (DDE) des Spiels. Diese enthält ein digitales Artbook, den offiziellen Soundtrack des Spiels und ein In-Game-Musikpaket mit kultigen Kompositionen aus dem gesamten Star Trek-Erbe.

Der Pre-Order-Trailer von “Star Trek: Infinite” ist bereits online verfügbar und verspricht einen faszinierenden Einblick in die Welt dieses aufregenden Spiels.

Die Vorfreude auf “Infinite” ist in der Gaming-Community spürbar, und die Fans können es kaum erwarten, sich auf dieses galaktische Abenteuer einzulassen. Markieren Sie also den 12. Oktober 2023 in Ihrem Kalender und bereiten Sie sich darauf vor, die Weiten des Weltraums wie nie zuvor zu erkunden. Live long and prosper!