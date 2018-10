Star Citizien von Wing Commander-Macher ist wahrlich ein gigantisches Werk. Wenn es einmal fertig wird (also eher nie). Nachdem viele Kernfunktionen implementiert wurden geht die Entwicklung nun aber zügig voran.

Auf der CitizenCon von letzter Woche hat Chris auf der Bühne wieder einiges von Star Citizen gezeigt. Was folgte war ein 56 Minunten langes Video als klassische Buggy-Tour rund um Star Citizens erste spielbare Stadt, Lorville.

Lorville ist die primäre Landezone für den Planeten Hurston. Als Heimat eines familiengeführten Waffenherstellers, der die Welt mit Blick auf die größten Tagebaue des Planeten austrocknet, ist die Stadt von einer Mauer umgeben, die größer ist als die meisten Handelsschiffe. Bei einer so großen Operation kommt Sicherheit in Scharen.

Während der Durchspielung hatten die Spieler einen Einblick in die Stadt, die sie zu bieten hat: Bars, Geschäfte, Zollstationen und ein System für den öffentlichen Nahverkehr, das auf einem Spielplan basiert. Chris Roberts nannte dies „Commuter Citizen“.

Bei der Veröffentlichung von Patch 3.3.5 wird Lorville einen Durchmesser von 2000 km haben, was etwa der Größe von Austin (Texas, USA) entspricht, wobei Chris behauptet, dass kein anderer Entwickler jemals versucht hat, eine Stadt dieser Größenordnung in einem Open-World-Multiplayer-Spiel zu erschaffen. Dies wird Star Citizen‘s erster echter Tauchgang in einen sozialen Raum sein, der durch die offene Welt zugänglich ist.

